Где в Киеве можно приобрести легальные новогодние елки

В Киеве до 31 декабря будут функционировать 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.
Больше всего ярмарок будет работать в Дарницком районе, сообщили в пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, на ул. Архитектора Вербицкого, 16
ул. Бориса Гмыри, 1
ул. Бориса Гмыри, 8
ул. Декабристов, 9
ул. Елизаветы Чавдар, 1
ул. Елизаветы Чавдар, 2
ул. Михаила Драгоманова, 1
ул. Михаила Драгоманова, 5-7
ул. Елены Пчелки, 2
ул. Александра Мишуги, 2
ул. Александра Мишуги, 4
ул. Михаила Гришко, 1/2
ул. Срибнокильська, 1/2
ул. Срибнокильська, 5
ул. Срибнокильська, 13
ул. Урловская, 11 / 44-2
ул. Ялтинская, 5-А
ул. Ялтинская, 5-Б
Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")
пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко
пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
пересечение улиц Урловская и Анны Ахматовой
просп. Петра Григоренко, 26
просп. Петра Григоренко, 41
Харьковское шоссе, 49
Харьковское шоссе, 57
Харьковское шоссе, 144
пересечение ул. Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова
ул. Здолбуновская, 2
ул. Архитектора Вербицкого, 28-А
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых в Европе: куда поехать на католическое Рождество
В Голосеевском районе ярмарки разместят:
ул. Изюмская, 1
ул. Лятошинского, 14
ул. Академика Заболотного, 48-А
ул. Маршала Конева, 5
ул. Академика Вильямса, 6-А
ул. Васильковская, 11/11
В Деснянском районе:
ул. Теодора Драйзера, 21
ул. Градинская, 6
просп. Владимира Маяковского, 15
просп. Владимира Маяковского, 44
просп. Владимира Маяковского, 97
В Днепровском районе:
б-р Игоря Шамо, 2/7
ул. Амвросия Бучмы, 10
ул. Андрея Малышко, 4-А
ул. Ивана Миколайчука, 9
ул. Миропольская, 25
ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2
ул. Пражская, 1/35
ул. Радужная, 4
ул. Регенераторная, 5-В
ул. Юрия Шумского, 1
просп. Соборности, 2/1
просп. Соборности, 4
пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо
пересечение улиц Сулеймен Стальского и Курнатовского
пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова
пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского
В Оболонском районе:
ул. Бережанская, 22
ул. Вышгородская, 44
ул. Героев Днепра, 30
ул. Героев Днепра, 32
ул. Героев Днепра, 34
ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А
ул. Иорданская, 17
ул. Маршала Малиновского, 3
ул. Маршала Малиновского, 12
ул. Маршала Малиновского, 34
ул. Александра Архипенко, 6-А
площадь Оболонская, 6 (локация № 1)
площадь Оболонская, 6 (локация № 2)
площадь Оболонская, 6 (локация № 3)
просп. Героев Сталинграда, 27
просп. Героев Сталинграда, 46
просп. Минский, 2
просп. Оболонский, 1-Б
просп. Маршала Рокоссовского, 3/4
В Подольском районе:
ул. Верхний Вал, 16
ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")
ул. Вышгородская, 21/6
ул. Маршала Гречко, 18
ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1)
ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2)
просп.Василя Порика, 2 (распределительная полоса)
просп. Георгия Гонгадзе, 20
просп. Правды, 39
просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1)
просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2)
просп. Правды, 66 (локация № 1)
просп. Правды, 66 (локация № 2)
просп. Свободы, 2
ул. Ивана Кавалеридзе, 1
ул. Юрия Кондратюка, 2
В Соломенском районе:
б-р Чоколовский, 19-21
ул. Соломенская, 39
б-р Чоколовский, 22
Новогодние композиции добавляют дома особую атмосферу, а обычный обед или ужин превращают в праздничное застолье.
Такую композицию можно сделать своими руками. Есть много красивых идей и фото. Для ее создания понадобятся шишки, елочные шарики, несколько веток елки, кружочки подсушенных апельсинов, свечи, цветные ленты, снежинки, искусственные цветы, фигурки деда мороза или крысы.
Комментарии