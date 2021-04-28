Сколько бездомных живет в Киеве

Бездомных в Киеве посчитали. Фото: pixabay.com

По состоянию на апрель 2021 года в Киеве официально зарегистрированы почти 3 тыс. бездомных.

Об этом сообщили в Центре учета бездомных лиц, пишет УНН.

На учете там состоит 1320 человек, в филиале центра - 1397. Отмечается, что с начала года на учет взяли 125 человек, зарегистрировали 96, паспорта восстановили для 27 бездомных. По данным учреждения, к ним с начала года обратился 681 человек, в прошлом году - 2812.

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За прошлый год на учет в центр попали 368 человек, зарегистрировали 235. Паспорта смогли получить 156.

Отмечается, что в центр могут обратиться с письменным заявлением бездомные, которым исполнилось 18 лет, бездомные с детьми, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине законно.

В Киеве влюбленная пара бездомных решила кардинально изменить жизнь. Они уже получили новые паспорта, ищут работу и хотят пожениться.