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среда, 09 сентября 2020 16:29

"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
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Общественная организация "Життя буремне" сняла документальный фильм "Неизолированные" о жизни бездомных в Киеве во время пандемии Covid-19. Премьера картины состоялась 7 сентября.

Ленту посвятили волонтеру Алексею Кучапину, основателю организации "Дом милосердия", сообщило "НВ".

Фото: "Життя буремне"

Цель фильма - показать жизнь глазами тех, кто ежедневно нуждается в помощи и находится на грани.

"Съемки этого фильма продолжили то, что мы начали. В марте мы собрали 2450 продуктовых наборов для бездомных и во время карантина выдавали их на улицах Киева. К нам, на раздачу, приходили сотни бездомных. Каждый из них рассказывал свою историю жизни и мы решили, что должны показать эти истории людям", - говорит режиссер картины.

Создатели фильма - молодые режиссеры, продюсеры, рекламисты, которые помогают бездомным с 2017 года.

Посмотреть ленту можно по ссылке.

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На Байковой горе в Киеве показали документальный фильм "Шелест шагов". Он посвящен творчеству художников украинской культуры Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. Фильм показывали на Стене Памяти - монументальном горельефе, который был уничтожен советской властью после 13 лет ежедневной кропотливой работы художников.

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