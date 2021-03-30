Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь

В Киеве пара бездомных решила кардинально изменить жизнь. Они уже получили новые паспорта, ищут работу и хотят пожениться.

Об этом сообщила пресс-служба Святошинской РГА.

Фото: Святошинская РГА

С парой познакомились сотрудники управления социальной защиты во время патрулирования. Как оказалось, они не имеют постоянного места жительства и нуждаются в помощи.

"Илья Олегович имеет непростую судьбу. Родом из города Горловка Донецкой области, в смутное время переехал в Киев. Документы остались на неподконтрольной территории, поэтому с трудоустройством постоянно возникали трудности, хотя имеет 2 высших образования - преподаватель иностранных языков и строитель. Ирина Львовна тоже имеет сложную судьбу", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии

Благодаря руководству управления социальной защиты супруги получили ID карточки. Одного из работников администрации они уже пригласили на свадьбу.

Всех неравнодушных просят откликнуться и помочь им с трудоустройством.

В Павлограде умерли трое бездомных, которых ради забавы избили студенты. Первый пострадавший скончался на месте, другие – чуть позже в больнице.