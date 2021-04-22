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четверг, 22 апреля 2021 12:55

Скандальное строительство: на Андреевском спуске позволили возвести гостиницу

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Скандальное строительство: на Андреевском спуске позволили возвести гостиницу
На Андреевском спуске Киева "вырастет" гостиница. Фото: Ольга Белецкая

В Киеве Верховный Суд разрешил строительство отеля на Андреевском спуске, 14-16.

Об этом в Facebook сообщила экс-депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

"Он (суд. – Gazeta.ua) сделал это, оставив без изменений постановление шестого апелляционного административного суда, которым было отменено приказ ГАСК об аннулировании разрешения на строительные работы",– написала Белецкая.

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Она напомнила, что в 2018 году ГАСК провел проверку строительства гостиницы на Андреевском спуске. По ее результатам составили протокол о правонарушении, предписания об устранении нарушений требований законодательства и о прекращении работ, а также издал приказ об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.

Все эти документы застройщик обжаловал в суде, но первая инстанция его иск не удовлетворила. Вторая и третья инстанции постановили, что инспекторы ГАСК нарушили сроки проведения проверки, а потому предписания и приказ должны быть отменены, несмотря ни на превышение высотности, ни на другие многочисленные нарушения требований застройщиком, добавила Белецкая.

Ранее мы рассказывали о 120-летнем доме Уткина на ул. Петлюры, 29 в Киеве. Его начали сносить 10 апреля. По оценке специалистов, он находился в аварийном состоянии. Вместо бывшего доходного дома собираются построить 26-этажный ЖК "Апарт-отель Times".

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