В Киеве сравнивают с землей 100-летнее здание фабрики Шульца

В Киеве сносят историческое здание пивоварни Шульца. Фото: Facebook-страница Дмитрий Перов

В Киеве на Голосеевском просп., 8 разрушают 100-летнее старинное здание бывшего пивного завода Карла Шульца.

Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Карта Реновации".

Отмечается, уже разобрали левую часть на два окна. На строительстве отсутствуют разрешительные документы, а также нет информационного стенда и строительного забора.

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"Рабочие, занимающиеся демонтажные работы уверяют: "Сооружение не имеет статуса, делаем реконструкцию, текущее состояние здания аварийное", - говорится в сообщении.

Активисты отметили, что охранного статуса завод действительно нет. Но демонтаж еще возможно остановить, поскольку значительная часть здания невредима.

В ОО уже готовят юридический анализ ситуации и заявление в полицию.

Ранее мы рассказывали о 120-летнем доме Уткина на ул. Петлюры, 29 в Киеве. Его начали сносить 10 апреля. По оценке специалистов, он находился в аварийном состоянии. Вместо бывшего доходного дома собираются построить 26-этажный ЖК "Апарт-отель Times".