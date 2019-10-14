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понедельник, 14 октября 2019 05:52

Сегодня киевское метро будет работать на час дольше

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Сегодня киевское метро будет работать на час дольше
Метро будет работать дольше. Фото: Сегодня

В ночь с 14 на 15 октября, в связи с проведением футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии, работу киевского метрополитена продлят на один час.

Начало футбольного матча запланировано в 21:45 на НСК "Олимпийский". В связи с этим будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщает пресс-служба метрополитена.

В частности, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская". После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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В метрополитене отмечают, что вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров, поэтому просят отнестись с пониманием к введенным ограничениям.

Напомним, 14 октября на НСК "Олимпийский" пройдет отборочный матч к Евро-2020 между Украиной и Португалией.

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