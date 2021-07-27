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вторник, 27 июля 2021 22:55

СБУ пришла на главную киевскую свалку

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СБУ пришла на главную киевскую свалку
Сотрудники СБУ проводят на свалке следственные действия. Фото: ua.news

Служба безопасности Украины проводит следственные действия на главном киевском свалке, которое находится в селе Подгорцы.

Компания "Киевспецтранс", которая обслуживает полигон, заявляет об угрозе сбоя в ее работе. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Для проведения следственных действий на полигон твердых бытовых отходов №5 прибыли около 30 сотрудников СБУ.

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В компании заявляют, что в действиях должностных лиц видят признаки экоцида. В то же время, работа следователей повлияла на работу свалки - есть угроза сбоя в графике вывоза бытовых отходов из жилых домов Киева и пригорода.

Война в Донбассе может привести к экологической катастрофе, в частности в ядерной сфере. Террористы перестали откачивать воду из многих шахт на оккупированной территории и это можно назвать актом международного экологического терроризма, который мир должен расследовать должным образом.

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