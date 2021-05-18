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вторник, 18 мая 2021 14:40

СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
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Служба безопасности Украины ликвидировала схему контрабанды топлива из РФ и Беларуси на более чем 100 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"В течение 2020-2021 годов по этой схеме было незаконно импортировано продукции на более 100 миллионов гривен. Перерабатывали это "сырье" на нелегальных мини-НПЗ и продавали за наличные без оформления документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники поставляли продукцию в Украину на адреса ряда предприятий, а также фальсифицировали таможенную документацию.

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По данному факту начато уголовное производство. Были проведены обыски.

"Учитывая резонанс в СМИ касательно одного из обысков, проходившего в квартире рядом с домом Виталия Кличко, сообщаем, что по этому адресу изъяли документацию и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственную документацию привлеченного к противоправной схеме СПД, ноутбуки, электронную технику, неучтенные средства", - добавили в сообщении.

Обыски в доме на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где живет мэр города Виталий Кличко, вроде как состоялись утром 18 мая. Силовики и следователи СБУ появились там, когда мэр был на пробежке. В СМИ начала появляться информация, что с обысками пришли именно к нему. СБУ эту информацию опровергла, отметив, что обыски проводили "в рамках уголовного производства по фальсифицированных нефтепродуктов". Кличко назвал утренние события"беспрецедентным давлением на городскую власть". Он утверждает, что камера видеонаблюдения сняла, как "эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в мою дверь". Когда Кличко вошел в подъезд, правоохранители стояли возле квартиры двумя этажами ниже.

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