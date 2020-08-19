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среда, 19 августа 2020 10:43

Шампунь и прохладный душ: как прихорашивают столичные магистрали
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С наступлением жарких дней, киевские дороги интенсивно поливают из спецтехники и моют дорожными шампунями. Это необходимый комплекс безопасности, благодаря которому уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта. Также смывается пыль и грязь.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодор.

Полив и мытья дорог смывает пыль и грязь
Фото: Киевавтодор


"Сейчас спецтехника работает круглосуточно. За минувшие сутки на дорогах было более 50 единиц поливочно-моечных машин. Такая работа предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным трафиком", - говорится в сообщении.

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Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу (КОД) общей протяженностью почти 150 км пути. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.

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