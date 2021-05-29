Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска

30 мая Киев будет отмечать День города. Однако по традиции предыдущих лет, горожане начали праздновать уже с субботы.

Сегодня в столице прошло немало торжественных мероприятий и культурных событий. В частности возле Арки дружбы народов открыли 50-й международный кинофестиваль "Молодость", который продлится неделю. На пешеходно-велосипедном мосту возле Владимирского спуска - презентовали выставку фотографа Михаила Маркива "Демократия киевских улиц". На Певческом поле стартовал двухдневный фестиваль Kyiv fan fest.

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Большое количество киевлян в этот день по традиции ходили одной из самых популярных местностей столицы - Андреевским спуском. Люди делали покупки, праздновали и распивали шампанское прямо посреди улицы. Gazeta.ua предлагает пересмотреть оттуда фотографии.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

В пятницу, 28 мая, Киев занял седьмое место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 108 при норме 50. Это подтвердили данные мирового рейтинга чистоты воздуха. Его состояние характеризовалось как "нездоровое для чувствительных групп".