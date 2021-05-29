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суббота, 29 мая 2021 21:43

Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
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30 мая Киев будет отмечать День города. Однако по традиции предыдущих лет, горожане начали праздновать уже с субботы.

Сегодня в столице прошло немало торжественных мероприятий и культурных событий. В частности возле Арки дружбы народов открыли 50-й международный кинофестиваль "Молодость", который продлится неделю. На пешеходно-велосипедном мосту возле Владимирского спуска - презентовали выставку фотографа Михаила Маркива "Демократия киевских улиц". На Певческом поле стартовал двухдневный фестиваль Kyiv fan fest.

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Большое количество киевлян в этот день по традиции ходили одной из самых популярных местностей столицы - Андреевским спуском. Люди делали покупки, праздновали и распивали шампанское прямо посреди улицы. Gazeta.ua предлагает пересмотреть оттуда фотографии.

Киевляне 29 мая массово гуляли Андреевским спуском. Эта местность одна из самых популярных в городе
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
На Андреевском спуске можно купить все - от картин и сувениров до различных масок
На Андреевском спуске продают много картин
Горожане уже начали праздновать День Киева
Андреевским спуском всегда прогулюется множество семей с детьми

В пятницу, 28 мая, Киев занял седьмое место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 108 при норме 50. Это подтвердили данные мирового рейтинга чистоты воздуха. Его состояние характеризовалось как "нездоровое для чувствительных групп".

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Дата
29
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