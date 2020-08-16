Сакуры, яблони и липы - в Киеве высадят 100 тыс. деревьев

Киев одним из первых присоединился к всемирной экоинициативе. Фото: pexels.com

В рамках программы "100 тыс. деревьев в Киеве" анонсировали высадку саженцев.

Акция стартует в октябре текущего года, сообщил "Вечерний Киев".

"Организаторами акции являются киевляне и экоактивисты. При благоприятных условиях, смогут провести важную экологическую акцию уже в октябре этого года - высадить 100 тыс. деревьев различных видов. Город предоставит саженцы: платана, клена, граба, липы, ясеня, туи, сосны черной, елки обычной, рябины, красного дуба, яблони, сакуры, березы, акации, каштана ", - отметил Константин Яловой, председатель постоянной комиссии Киевсовета по экологии.

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Киев одним из первых присоединился к инициативе объявленной на Всемирном экономическом форуме в Давосе - высадить 1 триллион деревьев для противодействия изменениям климата. В столице планируют высадить 1 млн деревьев.

После реконструкции центральной столичной ул. Крещатик, высадят каштаны, а не туи.