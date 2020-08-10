Каштанам на Крещатике быть: после реконструкции высадят именно их

После реконструкции центральной столичной ул. Крещатик, высадят каштаны, а не туи.

Это сказал на обсуждении "Urban law: юридические проблемы жизни города и горожан" Вадим Мотуз, первый заместитель директора Киевзеленстроя, сообщает "Укринформ".

Автор: С официальной страницы в Facebook Вадим Мотуз Туи на центральной ул. столицы высадили временно

"Киев - город каштанов. Они хорошо себя чувствуют в парковых зонах, но им сейчас трудно в центральной части. Потому что большая загазованность, засоленность почв, антропогенное воздействие приносят негативные последствия для зеленой зоны. В следующем году с Киевавтодором, который является заказчиком большой реконструкции центральной части города, а именно Крещатика, найдем общий язык по правильному его озеленению, чтобы удовлетворить желание киевлян", - говорится в заявлении.

Мотуз отметил, что большое преимущество туй, которые временно высадили на Крещатике, в их неприхотливости.

"Туи можно пересаживать хоть каждый год, и проблем с ними не будет. Лиственные деревья таких действий не выдержат. Поэтому высадить сейчас какие-то хорошие лиственные деревья на Крещатике, а потом их пересаживать, и они погибнут - будет нерационально и неправильно", - отметил Мотуз.

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По словам заместителя руководителя Киевзеленстроя, городские власти за последние 4 года начали популяризировать создание новых зеленых зон.

"Наши парки и скверы стали даже лучше, чем европейского образца, и нам есть чем гордиться", - добавил Мотуз.

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