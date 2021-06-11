Rolls-Royce за 10 млн заметили в Киеве

В Киеве заметили автомобиль премиум-класса Rolls-Royce Wraith. Его стоимость в Украине колеблется от почти 11 до 12,5 млн грн.

Автомобиль припаркован рядом с еще одной элитной машиной - Bentley, пишет Obozrevatel.

Автор: instagram.com/drive.luxury/ Стоимость этого автомобиля на украинском авторынке стартует от 11 млн грн

Rolls-Royce Wraith - это четырехместный купе, который базируется на шасси от Rolls-Royce Ghost. Был представлен в 2013 году на Женевском автосалоне.

Автомобиль оснащен 6,6-литровым двигателем V12 и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Оформление салона соответствует традициям Rolls-Royce. Использована кожа и деревянные панели. Потолок, имитирующий звездное небо, впервые применена на модели вне семейства Phantom.

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В Киеве заметили редкое авто Mercedes-Benz SLS AMG. Это лимитированный суперкар, единственный в Украине. На стандартных SLS AMG уже ездят несколько украинцев. Отличить эти авто можно по карбоновому обвесу и антикрылу на крышке багажника. В салоне расположены спортивные ковши.