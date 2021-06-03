Парковки в Киеве станут бесплатными: когда и для кого

Распорядителем реестра льготников есть Минсоцполитики. Фото: Киевтранспарксервис

В Киеве могут позволить бесплатно парковать автомобили водителям с инвалидностью, участникам боевых действий или иным льготникам.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов во время совещания в Минсоцполитики.

По его словам, льготы на парковку должны обеспечиваться исключительно в автоматическом режиме. Чтобы идентифицировать льготников, инспекции по парковке необходимо иметь доступ к Единому государственному реестру льготников.

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"Мы должны защитить право людей на льготы, поэтому обратились в Министерство социальной политики с просьбой сообщить нам, кто имеет соответствующее право. Нам необходимо иметь возможность получать в автоматическом режиме информацию о наличии льготы владельца припаркованного авто. Только министерство предоставит доступ к соответствующей информации, город готов обеспечить этим категориям граждан бесплатную парковку без штрафов", - отметил Усов.

Он добавил, что интеграция с реестром позволит инспекторам получать информацию о наличии льготы у владельца автомобиля без контакта с ним лично.

"Мы не хотим обременять людей представлением каких-либо документов, заявок и дополнительных подтверждений собственной личности", - добавил Усов.

Напомним, контроль за соблюдением правил парковки в Киеве осуществляет управление при Департаменте транспортной инфраструктуры города. Начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин заявил, что в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.