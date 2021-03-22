Решили, будет ли Киев останавливать работу общественного транспорта

Судьбу общественного транспорта в "красном" Киеве решили. Фото: @madebysmo

В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта - наземного и метрополитена. Он он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определены в регистрационных документах на такое транспортное средство", - отметил Поворозник.

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Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города.

Чиновник также напомнил о необходимости неуклонно соблюдать пассажирам противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, Кабмин делегировал полномочия местной власти "красных" регионов останавливать работу транспорта. С сегодняшнего дня, 22 марта, власти городов могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в регионах красной зоны.