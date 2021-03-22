Порядок работы транспорта в красных зонах изменился

Кабмин делегировал полномочия местной власти "красных" регионов останавливать работу транспорта. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

С сегодняшнего дня, 22 марта, местные власти могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в регионах красной зоны.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Соответствующее решение будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области.

Исключение составляют:

- транзитные перевозки;

- перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

- перевозка служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

- перевозки пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19, проведенного не более чем за 48 ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация угрожающая: врач рассказал о заполненности Covid-больниц

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Пока расписание Укрзализныци остается без изменений. Никаких ограничений высадки и посадки в Киеве, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как государственная или региональные комиссии не примут соответствующие решения. Автоматически ограничивать высадку и посадку пассажиров в красных областях перевозчик не будет.

По состоянию на 22 марта в красной зоне эпидопасности находятся 8 регионов: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумска, Черновицкая области и Киев.