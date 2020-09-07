Решение Киевсовета о выполнении гимна в школах столицы могут отменить

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Окружной административный суд столицы попросили отменить решение Киевсовета о выполнении гимна Украины в школах города. Кто именно подал иск - не указали.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истец также просит принять меры обеспечения иска, остановив указанное решение Киевсовета. Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований, чтобы обеспечить иск и открыть производство по административному делу.

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Киевский городской совет принял проект решения об исполнении гимна Украины в столичных школах. Теперь каждый день школьники столицы будут начинать учебу с исполнения гимна.