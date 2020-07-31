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пятница, 31 июля 2020 01:39

В столичных школах перед началом уроков будут петь гимн

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В столичных школах перед началом уроков будут петь гимн
В школах Киева будут петь гимн. Фото: Корреспондент

Киевский городской совет одобрил проект решения о выполнении гимна Украины в столичных школах.

Тепер кожен день київські школярі будуть починати з виконання гімну, повідомляють соцмережі депутатів.

"Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения", – депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Бондарчук сообщил в Facebook.

"Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!" – написал депутат Игорь Мирошниченко.

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Напомним, Министерство здравоохранения разрешило учебный год в школе, правда с некоторыми ограничениями.

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  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
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