В столичных школах перед началом уроков будут петь гимн

Киевский городской совет одобрил проект решения о выполнении гимна Украины в столичных школах.
Тепер кожен день київські школярі будуть починати з виконання гімну, повідомляють соцмережі депутатів.
"Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения", – депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Бондарчук сообщил в Facebook.
"Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!" – написал депутат Игорь Мирошниченко.
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Напомним, Министерство здравоохранения разрешило учебный год в школе, правда с некоторыми ограничениями.
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