Речной вокзал Киева будет арендовать Американский университет

Договор аренды здания Речного вокзала подписан на 10 лет. Фото: facebook.com/KyivRiverStation

Американский университет "Американ Юниверсити Киев" будет снимать здание Речного вокзала в Киеве.

Договор аренды здания 7,7 тыс. кв. м уже подписали, пишет ЦТС.

Заключили его на 10 лет.

В Американском университете планируется одновременное обучение 2-3 тыс. студентов.

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"Американ Юниверсити Киев" презентовали летом 2021 года. Он будет предоставлять образовательные услуги в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU), который занимает первое место по инновациям среди университетов США. Ожидается, что после реставрации здания Киевского речного вокзала уже в следующем учебном году университет примет первых студентов.