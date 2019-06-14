Разруха и беспорядок: кинотеатр "Киев" показали изнутри

Закулисье кинотеатра "Киев" находится в аварийном состоянии.

Все стены в здании облупившиеся от старости. Часть проводки и канализации проложены через бреши в стенах. Об этом свидетельствуют фото, которые публикует theБабель.

Пожарная сигнализация в здании не работает. Ее не меняли с 1954 года. Аварийные выходы с обеих залов закрыты дверьми, решетками, а также забаррикадированы мебелью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали фильмы, которые Госкино запретило показывать 2018 года

Фото: Юлия Вебер / theБабель

С 10 июня кинотеатр "Киев" в кассах начинает возвращать деньги за билеты. Посетители не смогли ими воспользоваться из-за "рейдерского захвата", сообщили в кинотеатре.