Столичный кинотеатр возмещает средства за кино, которое не показали

7 июня администрация кинотеатра "Киев", который расположен в центре столицы сообщила о том, что здание пытаются захватить неизвестные люди. Фото: imgclf.112.ua

С 10 июня кинотеатр "Киев" в кассах начинает возвращать деньги за билеты.

Посетители не смогли ими воспользоваться из-за "рейдерского захвата", сообщили в кинотеатре.

"Уважаемые зрители! В связи с рейдерским захватом работа кинотеатра остановлена. Средства за билеты, приобретенные за наличные, вы сможете вернуть в кассах кинотеатра с 10 июня. Средства за билеты, которые приобрели онлайн, вы сможете вернуть, обратившись к сервису vkivo", - написали на сайте кинотеатра.

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7 июня администрация кинотеатра "Киев", который расположен в центре столицы, сообщила, что здание пытаются захватить неизвестные люди. Позже в полиции заявили, что задержали 10 человек, которые пытались это сделать.

В начале 2019-го у кинотеатра "Киев" закончился срок аренды помещения. Соглашение с нынешним арендатором - ООО "Культурный центр" Кинотеатр Киев "киевская городская власть заключила в 1998-м и автоматически продолжила в 2009-м. После этого председатель Госкино Филипп Ильенко написал, что дальнейшая судьба кинотеатра под вопросом.

Информация о скором закрытии или возможном "выселении" "Киева" получила большой резонанс. В администрации заявили, что "Киев" продолжит работу в нынешнем формате. 4 января КГГА объявила новый конкурс на поиск арендатора. 15 апреля стало известно, что конкурс выиграла компания "Синема-Центр".

В Ровно правоохранительные предотвратили рейдерский захват офисного помещения. В полицию обратился охранник офиса. Он сообщил, что неизвестные лица, применив физическую силу, отобрали у него ключи и закрылись изнутри.