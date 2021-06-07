Разбивали яйца об голову: встреча школьницы со сверстниками обернулась кошмаром

В Киеве подростки забросали девушку яйцами до сотрясения мозга. Фото: pixabay.com

В Киеве 12-летней девушке сверстники разбивали сырые яйца об голову и снимали это на телефоны. В результате она получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Об этом сообщила лидер женского движения "За Майбутнє" Ирина Суслова в Facebook.

Инцидент произошел возле Почтовой площади 25 мая около 15:30.

"Знакомые дочери решили устроить так называемый "слив" и разбить сырые яйца об ее голову. Ее семь раз ударили по голове. К счастью, она смогла добраться домой и лечь спать. Позже я получила несколько видео от старшего сына. Их начали распространять в разных каналах и в соцсетях, хвастаясь публичным буллингом и нападением", - рассказала мать школьницы Дарья Судакова.

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Отмечается, что нападавших было шестеро. Они договорились заранее, купили яйца и позвали школьницу.

"Когда встретились, то отобрали телефон, начали унижать и напали. У Кати закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга", - уточнила мать.

Суслова добавила, на этом история не закончилась. Ребенок вроде до сих пор получает угрозы от тех знакомых, что издевательства продолжатся.

Полиция якобы до сих пор не открыла дело. Хотя заявление в Подольское управления полиции Киева подали еще 27 мая.

В Белой Церкви Киевской области конфликт между тремя несовершеннолетними закончился дракой. Две девушки во время общения наносили удары рукой по лицу и голове подростку, при этом общаясь с ней нецензурно.