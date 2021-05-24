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понедельник, 24 мая 2021 17:32

Школьницы устроили расправу над 13-летней: видео конфликта

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Школьницы устроили расправу над 13-летней: видео конфликта
На Киевщине школьницы устроили расправу над 13-летней. Фото: скриншот с видео

В Белой Церкви Киевской области конфликт между тремя несовершеннолетними девушками закончился дракой.

Вероятной причиной конфликта стало то, что 13-летняя, которую били, перед этим оскорбила своих оппоненток, пишет Obozrevatel.

"На следующий день пострадавшая собрала свою компанию и встретилась с одной из обидчиц - произошла еще одна драка", - уточнил собеседник.

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На кадрах видно, что две девушки во время общения наносили удары рукой по лицу и голове подростку, при этом общаясь с ней нецензурно.

Детали происшествия устанавливают правоохранители.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

В Ровно 12-летняя девушка избила 16-летнюю возле школы. Выяснилось, компания девушек разного возраста договорилась встретиться возле школы. Две ученицы должны были выяснить отношения из-за якобы распространение сплетен. Во время словесной перепалки одна из присутствующих подбила главных участников конфликта к драке.

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