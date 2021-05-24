Пятый день исчезновения: в Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку

На связь с родными девушка не выходит. Фото: Найполиция

В Киеве исчезла Александра Мамонтова, 2006 года рождения. 20 мая она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Место нахождения ее неизвестно, на связь не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей в Киеве.

Исчезнувшая Александра на вид 16 лет, рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, длинные темные волосы.

Одета в футболку топик, спортивную кофту, белые кроссовки, спортивные штаны черного цвета.

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Особые приметы: имеет татуировку на правой кисти и на правой ноге.

При наличии любой информации о возможном месте пребывания девушки звоните по телефону спецлинии полиции 102.

Пропавший подросток 15-летний Денис Родиков прыгнул с моста в Киеве на бетонный тротуар. Трагедия произошла 17 мая. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где он вскоре умер. Перед самоубийством юноша записал предсмертное видео. Денис Родиков - сын многодетных супругов Дианы и Владимира Родикових, умерших от Covid-19 с разницей в неделю.