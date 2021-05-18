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вторник, 18 мая 2021 13:26

Сын супругов Родикових после падения с моста умер: появилось его предсмертное видео

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Сын супругов Родикових после падения с моста умер: появилось его предсмертное видео
В больнице умер Денис Родиков, который совершил самоубийство. Фото: Нацполиция

Во вторник, 18 мая, в 6:00 в больнице скончался 15-летний Денис Родиков, который прыгнул с моста в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Полиция начала поиски несовершеннолетнего сразу после того, как он ушел из дома, не дожидаясь подтверждения его исчезновения. Установлено, что парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка", - уточнили правоохранители.

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Перед самоубийством подросток оставил в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить с собой.

"Еще раз призываем родителей, лиц, их заменяющих, и родственников, не будьте равнодушными к проблемам детей. Также обращаемся к подросткам. Виртуальное пространство не помогает в решении проблем. Делитесь проблемами с близкими. Обращайтесь напрямую в полицию Киевщины", - отметили правоохранители.

Трагедия с подростком произошла 17 мая. Он прыгнул с моста на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии он был госпитализирован. По данному факту открыли уголовное производство. Денис Родиков - сын многодетного супругов Дианы и Владимира Родикових, умерших от Covid-19 с разницей в неделю. Кроме Дениса, без родителей остались еще 12 детей.

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