Полиция вручила подозрение поджигателю машины журналиста

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который поджег авто основателя интернет-портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Об этом информирует пресс-служба полиции столицы.

Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что злоумышленник подошел ночью к машине с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег иномарку.

"Личность поджигателя установлена. Это - 22-летний уроженец города Глухов, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

За содеянное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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Упомянутое событие произошло в феврале 2021-го на ул. Гоголевской в ​​Киеве. По спецлинии 102 обратился мужчина и сообщил, что во дворе дома горит его автомобиль Volkswagen Touareg. Отмечалось, что поджигателей было двое. Один из них якобы был в тяжелом состоянии.