Рассказали, какие сутки в этом году были самыми жаркими в столице

Самый жаркий день этого года в столице - 13 августа. Фото: из открытых источников

13 августа стало самым жарким днем 2019-го в столице.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 13 августа 2019-го столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до +35,0°С", - говорится в сообщении Укринформа.

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Жарким 13 августа было в 2010-м, когда максимум температуры достиг отметки +36,6°С.

В Киеве в начале июля 2019-го зафиксировали 2 температурные рекорды, а июнь побил в столице 11 температурных рекордов.