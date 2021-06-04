Рассказали, будут ли работать летом пришкольные лагеря

Детские сады в Киеве летом будут работать в обычном режиме. Фото: pixabay.com

В Киеве из-за коронавируса летом не будут работать пришкольные лагеря. Зато продолжат работу заведения пришкольного образования и детсады.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Как и в прошлом году, в Киеве не будут работать пришкольные лагеря. Но все учреждения внешкольного образования работают в июне согласно графику", - сказал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко дал последний звонок для выпускников и поделился жизненным девизом

Он добавил, что 42 учреждения внешкольного образования посещают более 80 тыс. человек.

"В обычном режиме продолжают работать детские сады. В настоящее время временно закрыты 12 групп в 12 садах из-за обнаружения там коронавируса. На плановые ремонты также закрыты семь заведений. Наполняемость садов - более 46 процентов", - рассказал Кличко.

В Запорожье воспитательница детсада написала заявление по собственному желанию после того, как руководство получило видео где зафиксировано, как она волочила по земле маленького воспитанника.