Пятый день ищут несовершеннолетнюю выпускницу: фото исчезнувшей

В Киеве исчезла Савичева Анастасия, 2003 года рождения. 10 июня она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Место нахождения ее неизвестно.

Об этом сообщила Служба розыска детей в Киеве.

Автор: facebook.com/rozsukkidskyiv/ В этом году она закончила школу

Пропавшей Анастасии с виду 17-18 лет, рост около 168 см, худощавого телосложения, волосы русые подстрижены под каре.

Была одета в черные кеды, черную короткую юбку, светлую футболку, большие очки с прозрачным стеклом.

При наличии любой информации о возможном месте пребывания девушки звоните по телефону спецлинии полиции 102.

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В Киеве разыскивается Лысак Николай Иванович, 1986 года рождения. Мужчина исчез летом 2016-го. Но его недавно видели в районе станций метро Харьковская и Дарница.