Пьяный водитель оставил киевлян без света и заснул в патрульном авто

В Киеве в Бортничах Renault въехал в бетонную электроопору. Водитель только что вышел из отпуска и сел за руль пьяным.
К тому же Renault был загружен аграрными удобрениями, сообщает сообщество dtp.kiev.ua.
Патрульные сразу заметили у водителя признаки опьянения, однако провериться на алкотестере он отказался. Впоследствии заснул в патрульном авто. Но перед этим разулся.
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Из-за нарушителя остались без света десятки домов. Местные ждали бригаду электриков, чтобы восстановить свет.
В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и трех автомобилей. Авария случилась на ул. Большая Васильковская из-за нарушения правил дорожного движения.
В результате пострадал мотоциклист-иностранец. Жизнь ему спас шлем и рюкзак курьерской службы.
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