Пьяный водитель оставил киевлян без света и заснул в патрульном авто

 
Ексклюзивы
1/5
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 2790
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 495
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 396
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1035
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2916
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 387
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1647
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4761
Фото
Все фото
14
18
6
4
31
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
100 тыс. и без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих на крестный ход
100 тыс. и без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих на крестный ход
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
На платформе Святошин надеются ловить &quot;зайцев&quot; с помощью IT-технологий
На платформе Святошин надеются ловить "зайцев" с помощью IT-технологий
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Видео
Все видео
9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео
9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео
Водители необычным способом прибирались в "Борисполь" через пробку: видео ноу-хау
Водители необычным способом прибирались в "Борисполь" через пробку: видео ноу-хау
Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической
Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической
В четвертый раз за месяц: на мосту Патона хлещет вода
В четвертый раз за месяц: на мосту Патона хлещет вода
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1341
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1080
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 405
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1269
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 09:10

Пьяный водитель оставил киевлян без света и заснул в патрульном авто

  Комментировать
Пьяный водитель оставил киевлян без света и заснул в патрульном авто
Renault въехал в бетонную электроопору. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве в Бортничах Renault въехал в бетонную электроопору. Водитель только что вышел из отпуска и сел за руль пьяным.

К тому же Renault был загружен аграрными удобрениями, сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

Патрульные сразу заметили у водителя признаки опьянения, однако провериться на алкотестере он отказался. Впоследствии заснул в патрульном авто. Но перед этим разулся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео

Из-за нарушителя остались без света десятки домов. Местные ждали бригаду электриков, чтобы восстановить свет.

В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и трех автомобилей. Авария случилась на ул. Большая Васильковская из-за нарушения правил дорожного движения.

В результате пострадал мотоциклист-иностранец. Жизнь ему спас шлем и рюкзак курьерской службы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный водитель оставил киевлян без света и заснул в патрульном авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

На берегу реки нашли залежи золота

В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8757
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 6786
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 5850
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 4644
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 3672
Новости Киева
"Герой парковки" поставил машину возле баков. Водитель мусоровоза не сдержался
"Герой парковки" поставил машину возле баков. Водитель мусоровоза не сдержался Просмотров: 342
Центр Киева вновь перекроют
Центр Киева вновь перекроют Просмотров: 180
Без музыки и с кондиционером: столичные маршрутки будут ездить по новым правилам
Без музыки и с кондиционером: столичные маршрутки будут ездить по новым правилам Просмотров: 207
СБУ пришла на главную киевскую свалку
СБУ пришла на главную киевскую свалку Просмотров: 198
Самолет Киев-Батуми совершил вынужденную посадку
Самолет Киев-Батуми совершил вынужденную посадку Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
4
Погано тебе розумію
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
4
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
Голосов: 6883
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть