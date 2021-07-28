Пьяный водитель оставил киевлян без света и заснул в патрульном авто

Renault въехал в бетонную электроопору. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве в Бортничах Renault въехал в бетонную электроопору. Водитель только что вышел из отпуска и сел за руль пьяным.

К тому же Renault был загружен аграрными удобрениями, сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

Патрульные сразу заметили у водителя признаки опьянения, однако провериться на алкотестере он отказался. Впоследствии заснул в патрульном авто. Но перед этим разулся.

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Из-за нарушителя остались без света десятки домов. Местные ждали бригаду электриков, чтобы восстановить свет.

В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и трех автомобилей. Авария случилась на ул. Большая Васильковская из-за нарушения правил дорожного движения. В результате пострадал мотоциклист-иностранец. Жизнь ему спас шлем и рюкзак курьерской службы.