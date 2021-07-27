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вторник, 27 июля 2021 14:39

9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео

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9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео
Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно. Фото: pixabay.com

В Киеве на Троещине 9-летний ребенок за рулем автомобиля Tesla спровоцировал ДТП.

Авария произошла 27 июля, сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

По словам очевидцев, отец учил сына вождению.

"На полном ходу ученик врезался в серый Chevrolet и вылетел на газон", - говорится в посте.

О пострадавших информации нет.

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В Луцком районе Волынской области в аварии погибли двое взрослых и ребенок. Еще девять человек травмированы. Все ехали в легковушке, водитель которой не справился с управлением и врезался в дерево. Смертельный инцидент произошел в селе Печихвосты 18 июля около 18:07.

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