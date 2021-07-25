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воскресенье, 25 июля 2021 17:48

Мотоциклист-иностранец устроил масштабную аварию

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Мотоциклист-иностранец устроил масштабную аварию
Иностранец устроил масштабное ДТП. Фото: УНН

В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и трех автомобилей.

В результате аварии пострадал мотоциклист-иностранец. Его жизнь спас шлем и рюкзак курьерской службы, передает УНН.

Авария с потерпевшим произошла на улице Большая Васильковская из-за нарушения правил дорожного движения.

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По словам очевидцев, мотоцикл, двигаясь с превышением скорости, ударил Mercedes, от чего иностранец и мотоцикл улетели на припаркованные автомобили.

На помощь пострадавшему иностранцу пришли очевидцы происшествия. Медики его госпитализировали для прохождения полного осмотра.

Во вторник, 13 июля, на Бориспольской трассе под Киевом произошла масштабная авария с участием трех грузовиков. Авария парализовала движение транспорта.

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25
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