Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся

В Киеве пьяный водитель врезался в отбойник. Фото: скриншот с видео

Вчера, 22 декабря, пьяный водитель не справился с управлением мопеда и въехал в отбойник.

Мотопроишествие произошла на Севастопольской площади Киева около 06:00, сообщила патрульная полиция города.

"Экипаж полиции заметил мужчину, который пытался сесть на поврежденный мотороллер Yamaha. Подъехав ближе, инспекторы увидели место происшествия и гражданина с явными признаками алкогольного опьянения, который не мог объяснить, что случилось", - говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что водитель создавал аварийную ситуацию для других участников движения.

На видео видно, как мужчина после падения вернулся к мопеду и пытался тронуться с места. Именно это повлекло осложнения движения, потому что машины не могли проехать.

Патрульные составили на горе-водителя протоколы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мотоциклист устроил смертельную аварию, убегая от полиции

В Киеве задержали капитана полиции, следователя Дениса Карасева, который в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Инцидент произошел на ул. Косенко.