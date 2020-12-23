Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся

Вчера, 22 декабря, пьяный водитель не справился с управлением мопеда и въехал в отбойник.
Мотопроишествие произошла на Севастопольской площади Киева около 06:00, сообщила патрульная полиция города.
"Экипаж полиции заметил мужчину, который пытался сесть на поврежденный мотороллер Yamaha. Подъехав ближе, инспекторы увидели место происшествия и гражданина с явными признаками алкогольного опьянения, который не мог объяснить, что случилось", - говорится в сообщении.
Полицейские отметили, что водитель создавал аварийную ситуацию для других участников движения.
На видео видно, как мужчина после падения вернулся к мопеду и пытался тронуться с места. Именно это повлекло осложнения движения, потому что машины не могли проехать.
Патрульные составили на горе-водителя протоколы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мотоциклист устроил смертельную аварию, убегая от полиции
В Киеве задержали капитана полиции, следователя Дениса Карасева, который в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Инцидент произошел на ул. Косенко.
Комментарии