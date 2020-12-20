Пьяный полицейский устроил ДТП и угрожал свидетелям расправой

Также мужчина отказался проходить тест на драгере, как и проходить экспертизу у врача-нарколога. Фото: скриншот с видео

В Киеве задержали капитана полиции, следователя Дениса Карасева, который в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП.

Инцидент произошел на улице Косенко. Как сообщает портал "Киев оперативный", задержанный не справился с управлением автомобиля Toyota и врезался в припаркованный Mercedes, а затем врезался в забор.

По словам очевидцев, Карасев был пьян, угрожал свидетелям аварии и провоцировал конфликт с патрулем полиции, прибывший на место происшествия. Также он отказался проходить тест на драгера, как и проходить экспертизу у врача-нарколога.

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В Киеве пьяный водитель устроил аварию, когда забирал жену из больницы. Водителя госпитализировали. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и ушиб правого сустава на ноге.