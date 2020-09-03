Мотоциклист устроил смертельную аварию, убегая от полиции

Мотоциклист убегал от полиции и врезался в автомобиль Фото: 12kanal.com

2 сентября в городе Камянск Днепропетровской области мотоциклист вместе с пассажиром влетели в автомобиль охранной фирмы. Водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажира забрала "скорая". Об этом сообщили работники станции скорой помощи города Каменское.

Удар был сильный. У мотоцикла оторвало руль и переднее колесо.

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"Мотоциклист с пассажиром в алкогольном опьянении на большой скорости, убегая от полицейских в направлении, против движения автомобилей, "влетел" в Renault охранной фирмы. 39-летний водитель мотоцикла Kawasaki умер от полученных травм до прибытия скорой помощи. Бригада прибыла на место вызова через 7 минут. Пассажиру мотоцикла, мужчине 30 лет, оказана квалифицированная медицинская помощь в полном объем", - сообщили медики "скорой".

Состояние пассажира тяжелое, его госпитализировали для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу им. Илли Мечникова.

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