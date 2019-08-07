Мотоцикл и его пассажиры разлетелись в разные стороны: семья байкеров разбилась в ДТП

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Супруги-байкеры из Одессы разбились в ДТП на окраине Черкасс. Авария произошла во время проведения Международного мотофестиваля "Дорога на Сечь".

30-летний водитель мотоцикла скончался в больнице не приходя в сознание. Пассажирка находится в тяжелом состоянии, сообщает "Обо всем".

По предварительной информации, водитель мотоцикла на скорости влетел в яму и не справился с управлением.

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"Происшествие случилось на Смелянском шоссе напротив АЗС. Водитель мотоцикла въехал в яму в асфальте - дорога там просто ужасная. От удара мотоцикл и его пассажиры разлетелись в разные стороны. Водитель мотоцикла, 30-летний одессит по имени Александр, погиб. А девушка, которая сидела на пассажирском сиденье, с тяжелыми травмами находится в больнице", - рассказал один из очевидцев трагедии, участник байкерского движения.

По словам очевидца, пострадавшим первыми на помощь бросились другие мотоциклисты, которые оказались рядом, и работники АЗС, возле которой произошла авария.

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