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пятница, 21 мая 2021 19:15

Пьяная водительница протаранила машины и назвалась "полковником полиции"

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Пьяная водительница протаранила машины и назвалась &quot;полковником полиции&quot;
Женщина с признаками алкогольного опьянения назвала себя "полковником милиции". Фото: скриншот с видео

В Киеве на просп. Лобановского, 150 женщина навеселе, управляя автомобилем КИА, задела несколько припаркованных машин.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Сначала со стороны улицы (протаранила машины. - Gazeta.ua), а затем уехала внутрь двора, где кроме автомобилей въехал еще и в забор", - говорится в описании видео.

Также горе-водитель заявила, что является полковником полиции.

"Я полковник милиции - пошел вон", - сказала она мужчине, который просил ее остановиться.

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В патрульной полиции столицы пока не подтвердили информацию о том, что женщина является полковником полиции, пишет "Сегодня".

"Есть ли женщина полковником полиции - очень сомнительно, поскольку если бы это было так, то нам бы сообщили о таком инциденте. Она или не является сотрудником полиции, или это еще не установлено", - сообщили в полиции

Там добавили, что будут узнавать информацию у патрульных, которые выезжали на вызов.

Бывшая глава СЭС Шевченковского района Ирина Козлова переехала на автомобиле Nissan Juke жительницу Киева, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло в Киеве на пересечении ул. Саксаганского и Антоновича.

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