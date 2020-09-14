Прощальная вечеринка с турникетами пройдет в Киеве

Перед обновлением станций метро новыми турникетами, их тестируют на Площе Льва Толстого. Фото: bigkyiv.com.ua

В столичном метрополитене до конца текущего года старые турникетные группы заменят на новые. Процесс обновления уже начали.

Об этом на странице в Facebook рассказала Наталка Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

"Начинаем прощальную вечеринку со старыми турникетами. До конца года новые модели, протестированы на Площе Льва Толстого, будут установлены на 15 станциях", - сообщила Макогон.



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