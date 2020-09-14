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понедельник, 14 сентября 2020 11:35

Прощальная вечеринка с турникетами пройдет в Киеве

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Прощальная вечеринка с турникетами пройдет в Киеве
Перед обновлением станций метро новыми турникетами, их тестируют на Площе Льва Толстого. Фото: bigkyiv.com.ua

В столичном метрополитене до конца текущего года старые турникетные группы заменят на новые. Процесс обновления уже начали.

Об этом на странице в Facebook рассказала Наталка Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

"Начинаем прощальную вечеринку со старыми турникетами. До конца года новые модели, протестированы на Площе Льва Толстого, будут установлены на 15 станциях", - сообщила Макогон.

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В июле в Киеве должны запустить единый электронный билет на все виды общественного транспорта. Отложили до 1 января 2021-го.

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