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вторник, 08 сентября 2020 13:06

Из-за сбоя системы в столичном метро возник пассажирский коллапс

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8 сентября, около 11:00, в столичном метрополитене произошел сбой системы, повлекший за собой пассажирский коллапс. Проблемы со входом наблюдались на станциях Почайна, Дворец Украина и Вокзальная.

"В метро не работает система, благодаря которой можно проехать по разовому билету или оплатить карточкой. Очереди огромные, очень много людей", - рассказала киевлянка Оксана в комментарии для ТСН.

Автор: ТСН
  Очередь к станции метро Вокзальная
Очередь к станции метро Вокзальная

По словам пассажирки, на синей ветке оплатить можно было только с помощью Kyiv Smart Card или Карточки киевлянина.

В пресс-службе КП "Киевский метрополитен" сообщили, что система уже функционирует.

"Из-за проседания напряжения в электросети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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В Киеве к станции метро Вокзальная выстроилась длиннющая очередь протяженностью несколько сотен метров.

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