Из-за сбоя системы в столичном метро возник пассажирский коллапс

8 сентября, около 11:00, в столичном метрополитене произошел сбой системы, повлекший за собой пассажирский коллапс. Проблемы со входом наблюдались на станциях Почайна, Дворец Украина и Вокзальная.

"В метро не работает система, благодаря которой можно проехать по разовому билету или оплатить карточкой. Очереди огромные, очень много людей", - рассказала киевлянка Оксана в комментарии для ТСН.





Автор: ТСН Очередь к станции метро Вокзальная

По словам пассажирки, на синей ветке оплатить можно было только с помощью Kyiv Smart Card или Карточки киевлянина.

В пресс-службе КП "Киевский метрополитен" сообщили, что система уже функционирует.

"Из-за проседания напряжения в электросети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: #ШахрайГудбай - в столичном метро появился "антимошеннический" поезд

В Киеве к станции метро Вокзальная выстроилась длиннющая очередь протяженностью несколько сотен метров.