Пассажирский коллапс: рекордную очередь возле метро Вокзальная сняли очевидцы

В Киеве к станции метро Вокзальная выстроилась длиннющая очередь протяженностью несколько сотен метров.
Видео коллапса появилось на странице в Facebook "Типичный Киев".
"Очередь образовалась из-за того, что на станции работает только 1 эскалатор. На платформах станции тоже образовалось большое столпотворение людей", - говорится в описании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: #ШахрайГудбай - в столичном метро появился "антимошеннический" поезд
В Киеве 27 августа возле станции метро Нивки столкнулись автомобили Land Rover и Smart.
Комментарии