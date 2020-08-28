Пассажирский коллапс: рекордную очередь возле метро Вокзальная сняли очевидцы

Причина коллапса - работает только 1 эскалатор. Фото: Киевметрополитен

В Киеве к станции метро Вокзальная выстроилась длиннющая очередь протяженностью несколько сотен метров.

Видео коллапса появилось на странице в Facebook "Типичный Киев".

"Очередь образовалась из-за того, что на станции работает только 1 эскалатор. На платформах станции тоже образовалось большое столпотворение людей", - говорится в описании.





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