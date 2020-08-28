Пьяная водительница на Smart влетела в Land Rover: появилось видео Фото: ua.112.ua

В Киеве на проспекте Победы 27 августа полицейские получили вызов о ДТП с пострадавшими. Возле станции метро "Нивки" столкнулись автомобили Land Rover и Smart. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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После осмотра врачей водитель Smart отказалась ехать в больницу. Полицейские быстро оформили ДТП, чтобы не препятствовать движению на проспекте.

"Во время оформления административных материалов инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения в водительницы и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что получили отказ", - говорится в сообщении.

На водительницу составили протокол управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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