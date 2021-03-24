Проезд в киевских маршрутках дорожает: когда, на сколько и какие причины

Проезд в маршрутках с 27 марта будет стоить 10 грн. Фото: facebook.com/GSAPMK/photos

С 27 марта в Киеве подорожает проезд в маршрутках. Гости столицы и киевляне, пользуясь этим видом транспорта, будут платить на две гривны больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Льготники без ограничений, маршрутки по графику, электронный билет: плюсы и минусы реформы общественного транспорта

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники – 10 гривен", – сообщил редакции "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".

"Во-первых, мы долго "держали" цены. Во-вторых, стоимость топлива на заправках – вы сами видите, и это основная составляющая подорожания", – отметил он в комментарии "Обозревателю".

Он добавил, что еще одной причиной являются карантинные ограничения, из-за которых упал поток пассажиров в Киеве.

В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – наземного и метрополитена. Вместо этого он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.