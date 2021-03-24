Проезд в киевских маршрутках дорожает: когда, на сколько и какие причины

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 558
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 675
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 648
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 765
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 360
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
3
3
8
5
11
Киев накрыла снежная буря
Киев накрыла снежная буря
Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.
Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.
Умопомрачительные пейзажи: Киев показали с самого высокого здания Украины
Умопомрачительные пейзажи: Киев показали с самого высокого здания Украины
По Киеву разъезжал пьяный водитель, который год назад сбил мать с ребенком
По Киеву разъезжал пьяный водитель, который год назад сбил мать с ребенком
Киев очистили от незаконных МАФ-вагонов: фото до и после
Киев очистили от незаконных МАФ-вагонов: фото до и после
Видео
Все видео
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь
Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь
Развлечения на качелях обернулись трагедией для ребенка
Развлечения на качелях обернулись трагедией для ребенка
Реку превратили в мусорную свалку: шокирующие кадры
Реку превратили в мусорную свалку: шокирующие кадры
От удара подбросило: BMW на большой скорости снесла авто аварийной службы
От удара подбросило: BMW на большой скорости снесла авто аварийной службы
Интервью
1/5
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
1 Просмотров: 225
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 675
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 648
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1152
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
1 Просмотров: 198
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 12:06

Проезд в киевских маршрутках дорожает: когда, на сколько и какие причины

  Комментировать
Проезд в киевских маршрутках дорожает: когда, на сколько и какие причины
Проезд в маршрутках с 27 марта будет стоить 10 грн. Фото: facebook.com/GSAPMK/photos

С 27 марта в Киеве подорожает проезд в маршрутках. Гости столицы и киевляне, пользуясь этим видом транспорта, будут платить на две гривны больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Льготники без ограничений, маршрутки по графику, электронный билет: плюсы и минусы реформы общественного транспорта

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники – 10 гривен", – сообщил редакции "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".

"Во-первых, мы долго "держали" цены. Во-вторых, стоимость топлива на заправках – вы сами видите, и это основная составляющая подорожания", – отметил он в комментарии "Обозревателю".

Он добавил, что еще одной причиной являются карантинные ограничения, из-за которых упал поток пассажиров в Киеве.

В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – наземного и метрополитена. Вместо этого он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проезд в киевских маршрутках дорожает: когда, на сколько и какие причины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Две пули в сердце: лидера "Правого сектора-Запад" расстреляли возле кафе

Силовики выгнали монахов из монастыря

Возле Аляски разлили 40 т нефти

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Недовольных властью расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 15480
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 8991
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7713
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6183
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 5616
Новости Киева
В Киеве поднимется буря - советы синоптиков
В Киеве поднимется буря - советы синоптиков Просмотров: 180
Когда декоммунизируют "Родину-мать"
Когда декоммунизируют "Родину-мать" Просмотров: 180
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
 Просмотров: 162
Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь
Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь
 Просмотров: 180
"Надо продержаться месяц" - врач о Covid в Киеве
"Надо продержаться месяц" - врач о Covid в Киеве Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Холдинг Х100. Инвестирование в малый бизнес риски и доходность
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
Голосов: 6675
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть