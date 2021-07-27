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вторник, 27 июля 2021 12:16

Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
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Фото: kanaldom.tv

Во вторник, 27 июля, дзюдоистка 20-летняя Дарья Билодид вернулась в Украину после Олимпийских соревнований.

Рейс из Стамбула прибыл утром в аэропорт "Борисполь", пишет "Дом".

В аэропорту спортсменку и ее наставников с аплодисментами и цветами встречали поклонники.

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"Приятно, что медаль есть. Это олимпийская медаль, которая всегда будет в истории и в моей памяти. Конечно, хотелось большего. Я знаю, что я могла больше, я могла получить золотую медаль. Но думаю, что все еще впереди", - сказала Билодид журналистам.

Спортсменка также прокомментировала недавнее заявление относительно перерыва в спортивной карьере. Она подчеркнула, что не собирается завершать ее. Только планирует небольшой отдых от соревнований.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. Билодид выступала в весовой категории до 48 кг. В финал ее не пропустила чемпионка мира 2017 года. Эта медаль стала первой для сборной Украины на нынешней Олимпиаде. Более того, это дебютная олимпийская награда в женском дзюдо для для нашей страны.

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