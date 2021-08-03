Презентовали самый большой спортивный парк Украины - как будет выглядеть

В Киеве презентовали концепцию крупнейшего и самого современного спортивного парка Украины. Его общая площадь составит 22 га. В этом году проект реализуют на территории только 11 га.

Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ на сайте Экспоцентра.

Фото: vdng.ua

Представили спортивный кластер на парковке рядом со строительством урбан-парка. Он станет первой открытой зоной будущего спортивного кластера и начнет принимать посетителей уже этим летом.

Реализация проекта происходит в рамках программы "Большая стройка" и "Здоровая Украина", а также при поддержке Министерства развития общин и территорий.

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"Спортивный кластер, который вскоре появится на ВДНХ, будет иметь наибольшую и самую спортивную инфраструктуру в стране. Появление такой локации очень важно для города - это прекрасная возможность для киевлян оставаться спортивными и здоровыми, даже не тратя лишних средств на фитнес-клубы", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В инфраструктура будущего кластера попали: беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом, баскетбольные и футбольные площадки и тому подобное.

Разработкой концепции парка занималась компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом. Общую концепцию спортивного кластера формировали с учетом данных по исследованию массового спорта в Киеве. Также учитывали данные опроса профессиональных спортсменов, представителей уличных культур и посетителей Экспоцентра. При разработке концепции не забывали и о потребностях посетителей с инвалидностью.