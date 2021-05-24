Показали, каким будет масштабный урбан-парк на ВДНХ в Киеве

В Киеве 28 мая на территории ВДНХ начинают строительство урбан-парка, предназначенного для занятий спортом и проведения мероприятий. Здесь построят бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, дорожки для бега, детские урбан-локации и столы для тенниса.

Все будут бесплатными для посещения, сообщила пресс-служба ВДНХ.

Фото: ВДНХ

"Кроме тренировок, в урбан-парке планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур, реализовывать спортивные проекты и медийные мероприятия. Важной частью пространства станет и Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины вместе с известными атлетами, артистами и различными командами", - говорится в сообщении.

Будущий урбан-парк - это часть концепции спортивного кластера, который появится на ВДНХ. Его разработкой занимается компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с соавтором концепции развития ВДНХ, литовским урбанистом Тадаси Йонаускисом.

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Концепцию урбан-парка разрабатывает команда Street Culture под руководством Егора Матюхина и архитекторы уличных культур с Urban Reform - Александра Нарыжная и Анастасия Палий. Вместе они уже создали три урбан-парка, много архитектурных концепций уличных культур в Харькове.

В Киеве на Трухановом острове открыли бесплатный тренажерный зал с роскошным видом. Спортплощадка находится рядом с пешеходным мостом.