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вторник, 29 июня 2021 17:01

Оранжерея на ВДНХ расцвела после капремонта: атмосферные фото
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В Киеве на ВДНХ продолжается реконструкция оранжереи, которая находилась в аварийном состоянии. Уже этим летом ее планируют открыть для всех желающих.

Об этом сообщила пресс-служба Экспоцентра в Facebook.

Фото: facebook.com/vdngkyiv/

"Мы установили обновленные лавки в Саду желаний и подсоединили новое уличное освещение, которое отсутствовало в саду пять лет. Уже полностью готов туалет со столиками для пеленания, широкими дверями для въезда на коляске, перилами и детским унитазом и умывальником. Приступаем к реализации проекта внутреннего освещения и системы полива", - говорится в сообщении.

В оранжерее продолжаются следующие работы:

- обустройство рецепции для администраторов;

- финализация реконструкции каркаса трех залов;

- начинают заниматься обустройством системы полива;

- декоративные работы: обустройство фотозоны, озеленение выставочного зала;

- завершение ремонта "зеленого офиса" за оранжереей - место для отдыха и переодевания озеленителей.

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28 мая на территории ВДНХ начали строить урбан-парк для занятий спортом и проведения мероприятий. Здесь появится бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, дорожки для бега, детские урбан-локации и столы для тенниса. Все будут бесплатными для посещения.

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