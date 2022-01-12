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среда, 12 января 2022 11:42

Предпринимателям будут "прилетать" штрафы за сосули и снег

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Предпринимателям будут &quot;прилетать&quot; штрафы за сосули и снег
За некачественную и несвоевременную уборку снега и льда в Киеве предпринимателей будут штрафовать. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В Киеве будут штрафовать предпринимателей, которые своевременно не убирают снег и лед возле своих заведений. Сумма штрафа - до 1700 грн.

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

"В ближайшие дни сохранится морозная погода, поэтому возможно образование сосулек на крышах. Поставил задачу инспекции внимательно контролировать уборку льда, потому что это может быть травматично для прохожих. За отсутствие сигнальной ленты, защищающей опасный участок, предусмотрен штраф. Для предпринимателей - до 1700 гривен", - подчеркнул Ткаченко.

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Отметил, что инспекторы благоустройства утром 11 января внесли около 500 предписаний и составили 80 административных протоколов за некачественную очистку от снега и льда.

"Инспекторы благоустройства, которых в столице работает около 120, ежедневно усиленно контролируют состояние уборки улиц. С 8:00 инспекторы благоустройства внесли 500 предписаний и составили 80 админпротоколов за несвоевременную очистку города от последствий осадков", - заявил Ткаченко.

Добавил, что особое внимание инспекторов приковано к уборке объектов социальной инфраструктуры: остановок общественного транспорта, выходов из метро, ​​школ и садов, заведений питания и торговли.

В январе прошлого года жертвами падения сосулек в Киеве стали два человека.

Чтобы уберечься от сосуль, необходимо обращать внимание на крыши домов, под ними чаще всего и прячутся эти коварные ледовые образования. При наличии сосуль следует выбирать безопасный обходной маршрут. Не парковать авто под крышами домов. Информировать детей о правилах безопасного поведения при обвале сосулек.

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