Правительство изменило процедуру оборонных закупок

Правительство изменило последовательность процедуры оборонных закупок. Фото: prm.ua

Кабинет Министров принял изменения в порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его выполнением.

Целью изменений является установление последовательного механизма закупок государственного оборонного заказа Советом национальной безопасности и обороны Украины, профильным Комитетом Верховной Рады Украины сообщается на Правительственном портале.

Отныне проект показателей оборонного заказа будут направлять в Минэкономразвития и СНБО для одобрения.

После этого они будут поступать в правительство, которое будет принимать решение об их утверждении их с профильным Комитетом ВР Украины.

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Далее правительство будет отправлять показатели оборонного заказа в Минфин, Казначейство и заинтересованным органам власти.

Отныне корректировать уже утвержденные показатели оборонного заказа будут в Верховной Раде Украины.

Работники Государственного бюро расследований изъяли 11 тыс. бронежилетов, которые считаются некачественными. 26 июня проводили 40 обысков по делу по факту закупки для нужд Министерства обороны непригодного имущества по завышенным ценам, сообщил директор ведомства Роман Труба.По версии следствия, в преступную группу, которая организовала закупку непригодного вещевого имущества для нужд ВСУ, входят один из руководителей Министерства обороны, а также руководство департаментов и управлений этого ведомства.