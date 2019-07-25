Правительство изменило процедуру оборонных закупок

 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2574
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5338
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 684
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3348
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 918
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1819
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1881
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6444
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9576
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3321
Фото
Все фото
9
3
7
3
6
Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки
Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки
В собственной квартире зарезали 18-летнюю девушку
В собственной квартире зарезали 18-летнюю девушку
В Киеве вспыхнула многоэтажка: есть жертвы
В Киеве вспыхнула многоэтажка: есть жертвы
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Видео
Все видео
Авария заблокировала все 3 полосы движения на Набережном шоссе в столице
Авария заблокировала все 3 полосы движения на Набережном шоссе в столице
У киевского горсовета заменили государственный флаг
У киевского горсовета заменили государственный флаг
Девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Пьяный водитель извинился перед полицейскими рэпом
Пьяный водитель извинился перед полицейскими рэпом
Выехал на встречную полосу и погиб - показали видео ДТП в Киеве
Выехал на встречную полосу и погиб - показали видео ДТП в Киеве
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2574
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 909
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2430
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1125
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1755
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
четверг, 25 июля 2019 14:11

Правительство изменило процедуру оборонных закупок

  Комментировать
Правительство изменило процедуру оборонных закупок
Правительство изменило последовательность процедуры оборонных закупок. Фото: prm.ua

Кабинет Министров принял изменения в порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его выполнением.

Целью изменений является установление последовательного механизма закупок государственного оборонного заказа Советом национальной безопасности и обороны Украины, профильным Комитетом Верховной Рады Украины сообщается на Правительственном портале.

Отныне проект показателей оборонного заказа будут направлять в Минэкономразвития и СНБО для одобрения.

После этого они будут поступать в правительство, которое будет принимать решение об их утверждении их с профильным Комитетом ВР Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине успешно испытали новейшее ракетное оружие

Далее правительство будет отправлять показатели оборонного заказа в Минфин, Казначейство и заинтересованным органам власти.

Отныне корректировать уже утвержденные показатели оборонного заказа будут в Верховной Раде Украины.

Работники Государственного бюро расследований изъяли 11 тыс. бронежилетов, которые считаются некачественными.

26 июня проводили 40 обысков по делу по факту закупки для нужд Министерства обороны непригодного имущества по завышенным ценам, сообщил директор ведомства Роман Труба.По версии следствия, в преступную группу, которая организовала закупку непригодного вещевого имущества для нужд ВСУ, входят один из руководителей Министерства обороны, а также руководство департаментов и управлений этого ведомства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правительство изменило процедуру оборонных закупок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинцы разгромили 3 полка россиян

Убили брата лидера украинских националистов

Рада обрала гетьмана

Самое читаемое
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 10 Просмотров: 38563
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
16
 Просмотров: 30206
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 29142
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 21331
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 19462
Новости Киева
Пыталась закопать в поле: на Киевщине девушка подорвалась на гранате
Пыталась закопать в поле: на Киевщине девушка подорвалась на гранате Просмотров: 54
Где в Киеве больше всего рискованных новостроек
Где в Киеве больше всего рискованных новостроек Просмотров: 2079
Мужчина отстреливался от компании пьяных
Мужчина отстреливался от компании пьяных Просмотров: 486
Вылетел через лобовое стекло: показали видео страшной аварии
Вылетел через лобовое стекло: показали видео страшной аварии Просмотров: 342
Авария заблокировала все 3 полосы движения на Набережном шоссе в столице
Авария заблокировала все 3 полосы движения на Набережном шоссе в столице
 Просмотров: 2430
Больше всего комментируют
10
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
6
Савченко спалила своє фото у багатті
3
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
2
"Никаких потрясений не будет" - Гройсман обещает стабильность, но хочет быстро уйти из правительства
Голосов: 5379
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua