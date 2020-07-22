"Пожар, минирование, страшный вирус" - руководитель Александровской больницы рассказала о работе на "передовой"

Александровская клиническая больница уже 4-й месяц спасает больных Covid-19 с разной степенью тяжести. Больница - опорная в Киеве, поэтому вся нагрузка возложена на плечи ее медиков.





Автор: "Сегодня"

Людмила Антоненко, главный врач Александровской больницы, в интервью Сегодня рассказала о спасении киевлян от смертельной болезни, заболеваемости медперсонала и прогнозах по завершению карантина.

"Мы находимся непосредственно в эпицентре инфекции и, конечно же, все уже устали от постоянного напряжения. Расслабиться не можем себе позволить ни на минуту, должны постоянно помнить об опасности, быть защищенными и следить друг за другом, чтобы были защищены наши коллеги", - отмечает Антоненко.

Усталость дает о себе знать, но организованные больницей тренинги позволяют медикам не забывать о собственной безопасности и снять напряжение.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие области остаются без ослабления карантина



"Несмотря на усталость, мы делаем свою работу и выполняем ее качественно. Мы проводим специальные тренинги, а заведующие отделениями ежедневно напоминают медицинскому персоналу, как себя защитить, как надевать и снимать СИЗ (средства индивидуальной защиты. - Авт.). Стараемся все довести до автоматизма, чтобы минимизировать возможность инфицирования", - рассказывает врач.

Автор: "Сегодня"

Эпидемиологическая ситуация среди медиков благоприятная. За 4 месяца количество работников, контактировавших с больными Covid, не превысило 27-ми. Болезнь протекала без значительных осложнений, поэтому лечились дома. Были и сложные случаи.

"Наша младшая медицинская сестра заболела, ей 48 лет. Она уже в инфекционном отделении, но до этого была в реанимации. Болезнь у нее протекала очень агрессивно с самого начала - с высокой температурой, выраженной дыхательной недостаточностью", - добавляет Людмила Антоненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин продлят: назвали сроки

За 4 месяца работы пришлось столкнуться и с другими вызовами: пожар в отделе кадров больницы и эвакуация людей из-за угрозы минирования. Впрочем, поддержка горожан добавила сил.

"К нам приходили и приезжали неравнодушные люди, устраивали флешмобы, благодарили за нашу работу. Мы очень благодарны всем за такую теплую поддержку, внимание и сердечность", - рассказывает врач.





Автор: "Сегодня"

Сроки завершения карантина, учитывая динамику заболевания, пока неизвестны.

"Могу сказать - карантин, если и закончится или его каким-то образом остановят, то вирус никуда не исчезнет. Люди будут болеть. Мы должны понимать и быть готовыми к тому, что со временем к коронавирусу присоединятся еще и другие сезонные простудные инфекции. Тогда ситуация может стать очень серьезной", - отметила Людмила Антоненко.

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, адаптивная форма карантина была достаточно эффективной, так как позволила контролировать уровень заболеваемости в тех регионах, где это было необходимо.